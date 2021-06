Francesco Chiofalo nuovo tronista a Uomini e Donne: “Uno dei giorni più belli della mia vita”

Francesco Chiofalo sarà uno dei nuovi volti di Uomini e Donne? Lui stesso ha dato uno speciale annuncio ai suoi fan.

Secondo indiscrezioni l’ex volto di Temptation Island, Francesco Chiofalo, potrebbe presto approdare a Uomini e Donne come tronista dalla prossima stagione.

Francesco Chiofalo nuovo tronista

Per il momento non esistono conferme o smentite a proposito della partecipazione di Francesco Chiofalo a Uomini e Donne in qualità di tronista, ma l’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e l’ex volto di Temptation Island ha dichiarato via social: “Sono super contento.

Vorrei condividere con voi questo momento, ma non posso dirvi nulla. C’è un po’ da aspettare. Poi capirete perché oggi sono così contento. Non riesco a smettere di ridere dalla felicità. Uno pensa che nella vita per arrivare a certi traguardi deve prendere scorciatoie o sporcarsi. Invece non è vero, se uno si comporta bene, secondo la propria etica i risultati arrivano. La vita è giusta e i buoni vincono sempre. I cattivi fanno sempre una finaccia e nel mio caso una fine bruttissima“.

Francesco Chiofalo: la rottura da Antonella Fiordelisi

Ad aprile 2021 Chiofalo ha annunciato la fine della sua liaison con Antonella Fiordelisi, anche lei ex volto del dating show di Maria De Filippi. “Non ho odio verso di lei. Le voglio un bene dell’anima. Ci sarò sempre per lei, non la considero un nemico”, ha dichiarato Chiofalo, che era legato ad Antonella Fiordelisi da quasi due anni.

Francesco Chiofalo: la storia con Selvaggia Roma

Precedentemente Chiofalo è stato legato a Selvaggia Roma: i due si erano lasciati durante la loro partecipazione a Temptation Island e a seguire si erano scagliati contro frecciatine e recriminazioni reciproche. La storia si era inoltre conclusa con la querela da parte di Chiofalo nei confronti della sua ex fidanzata che, a suo dire, avrebbe contattato alcune ragazze affermando che lui non fosse onesto o affidabile. Chiofalo ha anche dichiarato che Selvaggia Roma non avrebbe mai superato la fine della loro storia d’amore:

“Ha sentito Antonella fino a poco prima che le togliessero il telefono. ‘Na matta. Appena mi sono lasciato è venuta davanti alla mia porta per saltarmi addosso, non per abbracciarmi, voleva infilarsi nel mio letto. Se pensa che sono un pessimo uomo non mi viene a saltare addosso appena divento single, secondo me si è inventasse tutto, per fare parlare di sé farebbe qualsiasi cosa”, ha confessato Chiofalo.