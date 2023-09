Francesco Facchinetti, critiche per il trattamento estetico: "Le donne possono rifarsi il seno, gli uomini invece..."

Francesco Facchinetti si è lamentato pubblicamente per le critiche da lui ricevute via social a causa dei trattamenti estetici a cui ha deciso di sottoporsi.

Francesca Facchinetti: le critiche per il trattamento estetico

Francesco Facchinetti si è sottoposto a un intervento di ultima generazione per migliorare l’aspetto della sua chioma e ha confessato che, a causa della vicenda (da lui sponsorizzata e raccontata via social) avrebbe subito aspre critiche ed episodi di bullismo. “Io sono una persona molto autoironica, ma per la mia patch cutanea sono stato bullizzato più di qualche volta”, ha affermato, e ancora: “Non capisco, però, il motivo, cioè le donne possono rifarsi il seno e va bene, io che mi rifaccio i capelli attiro tutti gli hater di questo mondo?”.

Negli ultimi giorni il volto tv è balzato agli onori delle cronache per aver raccontato un insolito aneddoto sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi che, a quanto pare, gli sarebbe costata un arresto. Facchinetti ha raccontato per la prima volta il curioso retroscena e ha confessato come avrebbe fatto a superare la vicenda. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sul suo conto e si chiedono se tornerà a parlare della patch cutanea che gli avrebbe permesso di sfoggiare la sua folta chioma.