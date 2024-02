Francesco Oppini si è sbottonato sulla sua vita privata, svelando che non ha intenzione di arrivare alle nozze con la compagna Francesca Viverit. Al contrario, sogna un figlio entro il compimento dei 45 anni.

Francesco Oppini: niente nozze con Francesca ma un figlio sì

Intervistato dal settimanale Chi, Francesco Oppini si è raccontato un po’. Il figlio di Alba Parietti è fidanzato dal 2022 con Francesca Viverit, una ragazza di 25 anni che non fa parte del mondo dello spettacolo. E’ molto innamorato di lei, ma nel suo futuro non ci sono le nozze. Al contrario, Francesco, che ha 41 candeline sul groppone, vorrebbe avere un figlio entro i 45 anni.

Le parole di Francesco Oppini sulle nozze con Francesca

Francesco, in vacanza con la fidanzata a Santo Domingo, ha dichiarato:

“Per me prima viene un figlio. Da figlio di separati, e separati quando ero bambino, e separati famosi come i miei genitori, per me è stato difficile il rapporto con l’idea di matrimonio”.

Francesco Oppini: la paternità potrebbe arrivare presto

Oppini e Francesca potrebbero diventare genitori presto. Non a caso, in merito ad un figlio in arrivo, Francesco ha dichiarato:

“Non lo cerchiamo né lo evitiamo. Da un lato è presto perché Francesca si è appena laureata e sta facendo il master, da un lato non lo è perché alla mia età è normale…”.

Francesco vorrebbe diventare papà entro i suoi 45 anni in modo che il bebè possa “godersi per molti anni i nonni“. Oppini ha aggiunto: