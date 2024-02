Francesco Renga, protagonista insieme a Nek, chiude la serata con successo e si fa notare anche per per un simpatico siparietto con la figlia.

Lo stupendo rapporto tra genitore e figlia si è notato durante la penultima puntata di Sanremo 2024. Protagonisti Francesco Renga e sua figlia Jolanda. Parlando dell’ex di Ambra Angiolini e della sua esibizione con Filippo Neviani (in arte Nek), Amadeus ha detto: “Solo Renga e Nek potevano far cantare tutto l’Ariston e prendersi una standing ovation alle due di notte”. Ma cosa è successo tra Renga, Jolanda e il fidanzato di quest’ultima?

Francesco Renga lascia il segno a Sanremo 2024

Francesco Renga ha lasciato il segno non solo per aver chiuso la serata in modo impeccabile insieme a Nek, ma anche per aver regalato un momento speciale con la sua adorabile figlia.

La canzone “Angelo” dedicata alla figlia Jolanda

Dopo aver dedicato la canzone “Angelo”, Renga ha spiegato il significato del brano, raccontando di averlo dedicato a sua figlia che all’epoca era una bambina, ma che ora è una donna.

Il siparietto con la figlia

Poco dopo, il cantante si è diretto verso il pubblico alla ricerca di Jolanda e notandola l’ha abbracciata affettuosamente come solo un padre sa fare. In seguito ha diretto una simpatica frecciatina al fidanzato della figlia dicendo: “Filippo, poi facciamo i conti dopo”. E anche l’edizione 2024 del Festival della Canzone italiana giunge alla fine, con la gloriosa vittoria di Angelina Mango. Appuntamento al 2025!