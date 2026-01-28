E’ stato condannato a quattro anni, di cui 18 mesi di carcere, gli altri ai domiciliari, l’ex senatore francese Joël Guerriau. Nel 2023 drogò una deputata allo scopo di violentarla.

Francia, l’ex senatore Joël Guerriau drogò una deputata per violentarla

Era il novembre del 2023 quando Joël Guerriau, ex senatore francese, aveva invitato a casa sua a Parigi la deputata Sandrine Josso, con l’intenzione di drogarla al fine di abusarne sessualmente.

Secondo infatti la ricostruzione fornita dal “Post”, il 68enne Guerriau, del partito di centrodestra Horizons, aveva invitato la deputata 50enne Josso, del partito centrista MoDem, nel suo appartamento a Parigi. La deputa aveva però cominciato a sentirsi male dopo aver bevuto dello champagne, accusando forti palpitazioni e sudore. La donna, inoltre, aveva visto Guerriau, in cucina, mettere una bustina bianca in un cassetto. La deputata, dopo aver compreso cosa stava avvenendo, ha lasciato l’appartamento e, grazia all’aiuto di un collega, è andata in ospedale dove dagli esami tossicologici è emerso che il suo sangue conteneva una dose elevata di Mdma. Nel processo Joël Guerriau, che a ottobre si è dimesso da senatore, ha negato i fatti, asserendo che si era trattato di un incidente e che non aveva intenzione di violentare la deputata la quale, nel frattempo, è diventata attiva nella lotta contro la sottomissione chimica. Ora è arrivata la condanna per l’ex senatore.

Francia, condannato l’ex senatore Joël Guerriau: drogò deputata per violentarla

L’ex senatore Joël Guerriau è stato condannato a quattro anni, di cui 18 mesi in carcere, gli altri ai domiciliari, per aver drogato, nel novembre del 2023, la deputata Sandrine Josso, al fine di violentarla. L’ex senatore dovrà anche dare alla Josso 5mila euro di risarcimento. Al momento l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Guerriau non è stata ancora eseguita, la pena è stata infatti sospesa in attesa dell’appello, che l’avvocato dell’ex senatore ha dichiarato di voler presentare.