Fratelli d’Italia, Morgan sta aiutando Giorgia Meloni nel suo programma?

Il cantante Morgan ha confessato di aver avuto contatti con la leader di Fratelli D’Italia e di averle dato consigli sulla stesura del suo programma elettorale: “Mi sono espresso sull’uso dei vocaboli”.

Fratelli D’Italia, Morgan aiuta Giorgia Meloni sul programma elettorale

Come confessato in un’intervista al Giornale, l’ex frontman dei Blue Vertigo Morgan starebbe aiutando la leader di Fratelli D’Italia nella preparazione del suo programma elettorale:

“Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale. Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere. Consigli sulla politica? Anche su quella, qualcosina eh, ma non ne voglio parlare. Dopotutto, per ora, a parlare c’è la musica”.

L’intercessione di Vittorio Sgarbi

L’idea di avvicinare Morgan al mondo della politica e più nello specifico a Fratelli D’Italia è stata di Vittorio Sgarbi che lo ha inserito nella lista dei possibili candidati alle prossime elezioni politiche.

In passato il cantante aveva espresso con queste parole le sue idee in tema politico “Di fronte all’azione politica sono affascinato e valuterò se questa ipotesi è realizzabile subito o tra un po’ di tempo.

Non basta avere qualcosa da dire o una visione, bisogna anche saper svolgere il duro lavoro del politico. Non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia“.