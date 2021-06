Fred De Palma e Anitta, in arrivo il nuovo singolo che diventerà il tormentone dell'estate

Fred de Palma e Anitta sono pronti a far cantare nuovamente gli italiani: in arrivo tra pochi giorni il nuovo singolo. Sarà il vero tormentone estivo 2021?

Il tormentone dell’estate 2021

Fred De Palma dopo il successo di “Ti raggiungerò” colonna sonora dello spot Wind3, sui social annuncia l’arrivo di una nuova hit, promettendo di diventare il nuovo tormentone di questa estate 2021.

La hit, in collaborazione con Anitta dovrebbe arrivare entro la fine di giugno. Fred De Palma e Anita hanno già cantato insieme nel singolo “Paloma”.

Nuovo album di Fred De Palma

Il cantate aveva promesso grandi novità, dopo il lancio del singolo “Ti raggiungerò” già disponibile online, aveva anticipato il progetto e De Palma aveva chiarito: “Non è il singolo estivo, anticipa quello che succederà”.

Dopo mesi di anticipazioni e indizi, l’arrivo del nuovo album è previsto tra meno di un mese, si intitola “Unico”; la data è fissata per il 2 luglio ma l’album è già in pre-save online.

Il cantante ha dato l’annuncio ai fan con un post via social dove ha condiviso anche il video presentato come “il manifesto del nuovo disco”.

L’album “Unico” contiene il tradizionale pezzo per l’estate ed è stato anticipato dal brano “Ti raggiungerò” che si può già ascoltare su Radio Italia: su YouTube ha superato i 27 milioni di clic ed è tra i 10 singoli più acquistati in Italia. L’album contiene il tradizionale pezzo per l’estate.

Contenti del ritorno di Fred sono anche Elettra Lamborghini, Takagi & Ketra, Boomadabash, Tormento e, come sempre non manca mai il supporto della fidanzata Beatrice Vendramin.