Un anziano è stato trovato morto nel parcheggio dell'ospedale: era andato al pronto soccorso con un'ischemia ma non c'era posto per lui.

Un anziano di 72 anni era andato al pronto soccorso con un’ischemia, ma non c’era posto per lui. Il poverino era stato “parcheggiato” da lunedì a mercoledì scorso in attesa di un posto letto che tuttavia non c’era. É stato trovato morto lo scorso 8 marzo nel parcheggio dell’ospedale della Santissima Trinità di Sora, a circa trenta chilometri da Frosinone. Dal Mattino si legge di come in passato l’uomo aveva lavorato proprio presso tale struttura. Una storia inaccettabile per i famigliari della vittima, i quali hanno deciso di sporgere denuncia. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul caso; sul corpo dell’uomo sarà effettuata l’autopsia come disposto dal magistrato.

Al pronto soccorso con un’ischemia, ma non c’è posto: l’arrivo in ospedale

Come informa Leggo, l’uomo è arrivato in pronto soccorso lunedì con l’ambulanza dell’Ares 118. Aveva un’ischemia e necessitava di un posto letto. La situazione è sembrata tuttavia meno urgente del previsto, tanto che mercoledì mattina il 73enne ha chiamato la moglie per darle opportuni aggiornamenti sulla sua situazione.

Non è tornato a casa

Ieri pomeriggio la moglie del 73enne ha ricevuto una telefonata dal Santissima Trinità chiedendole se l’anziano fosse tornato a casa. La donna credeva tuttavia che il marito fosse ancora in ospedale e ha iniziato a preoccuparsi. I suoi timori si sono concretizzati intorno alle 20: il corpo dell’uomo è stato scoperto da un passante nel parcheggio dell’ospedale. Giaceva sotto un albero.