Massimo Ferrero denuncia dopo le centinaia di insulti sul telefono personale

Massimo Ferrero denuncia tutti dopo le centinaia di insulti sul telefono personale: l’ex presidente della Sampdoria sarebbe stato travolto da chiamate dei tifosi che non gli hanno risparmiato offese. Ma cosa è successo? Che Ferrero nelle ultime ore è stato inondato sul suo numero personale da centinaia di chiamate di tifosi blucerchiati, chiamate poco pacifiche e che rimandano alla traumatica interruzione di un rapporto con la tifoseria che si era deteriorato nel tempo.

Insulti sul telefono personale di Ferrero

E come è stato possibile? In virtù del fatto che il numero di cellulare dell’ex presidente blucerchiato era apparso improvvisamente on-line, su alcuni siti dedicati alla squadra blucerchiata. Ecco, da allora Ferrero non ha avuto pace ed è dovuto andare a denunciare tutto alla Polizia.

La richiesta di protezione diretta

A recarsi materialmente dagli inquirenti è stato il legale di Ferrero, che ha raggiunto la Polizia Postale di Roma per denunciare l’episodio. Sarò la Questura della Capitale a relazionare dopo questo ulteriore episodio e le minacce all’Olimpico per capire se sia il caso o meno di concedere all’ex presidente una misura di protezione personale. In merito a questa istanza dovrà ovviamente pronunciarsi la magistratura di Piazzale Clodio. Intanto i nodi societari proseguono con la composizione negoziata della crisi.