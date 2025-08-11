Paura per 186 passeggeri del volo EasyJet partito da Creta e diretto a Nantes: ecco cosa è successo.

Paura a bordo di un Airbus della compagnia low cost EasyJet partito da Creta e diretto a Nantes. A causa della rilevazione di fumo in cabina, il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Brindisi.

Fumo in cabina: atterraggio di emergenza a Brindisi

Momenti di panico ieri, domenica 10 agosto 2025, a bordo di un Airbus della compagnia low cost EasyJet partito da Creta e diretto a Nantes.

Il pilota è stato infatti costretto a un atterraggio di emergenza in Italia, precisamente all’aeroporto di Brindisi dopo che all’interno della cabina è stata rilevata la presenza di fumo. La segnalazione alla torre di controllo è arrivata intorno alle ore 12.50, alle ore 13.10 il velivolo è atterrato in sicurezza a Brindisi. Ad attenderlo i mezzi antiincendio.

Fumo in cabina: panico a bordo per 186 passeggeri

Attimi di paura quando il volo EasyJet partito dalla Grecia e diretto in Francia ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Brindisi. A bordo c’erano 186 passeggeri più l’equipaggio. Nessuno è rimasto ferito. Tutti i passeggeri sono infatti stati fatti scendere in sicurezza dal velivolo. L’atterraggio di emergenza è stato effettuato per la rilevazione di fumo in cabina ma, fortunatamente, dopo le verifiche effettuate, non è stata evidenziata alcuna combustione in atto.