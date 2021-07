Funerale di Petra Lucca, la bimba di Cesiomaggiore morta a 10 anni: presente anche l’investitrice

Si è svolta nella giornata del 30 luglio 2021 la cerimonia funebre per salutare la piccola Petra Lucca, scomparsa prematuramente all'età di 10 anni

Sono stati celebrati nella giornata di venerdì 30 luglio 2021 i funerali della piccola Petra Lucca, la bambina di 10 anni di Cesiomaggiore, scomparsa prematuramente dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale ed essere stata travolta da un’auto condotta da una donna, che ha preso parte alla cerimonia funebre.

Il funerale di Petra Lucca

Si sono svolti nella giornata di venerdì 30 luglio, presso la chiesa parrocchiale di Soranzen, i funerali della piccola Petra Lucca, la bimba di soli 10 anni, morta dopo essere stata investita sabato 24 luglio 2021 a Belluno.

La piccola Petra ha lasciato a compiangere la sua prematura scomparsa i genitori Carlo e Chiara Doriana, ma anche il fratello Sebastiano e le sorelle Teresa ed Alessandra.

Tra le tantissime persone che hanno preso parte alla cerimonia funebre della piccola Petra, oltre ai compagni di classe e di bicicletta, ma anche di tutte le persone che la conoscevano e le volevano bene, c’era anche la donna che l’ha investita, una 67enne, che anni fa si era presa cura come baby sitter dei suoi fratelli e che per lei era come una nonna.

Petra Lucca, l’incidente che le ha tolto la vita

Petra Lucca era una bambina solare e piena di energie, con una vita ancora tutta da vivere, spezzata da un tragico incidente. Era appassionata di bicicletta, per questo motivo faceva parte del Team Winnerbike, all’interno della squadra era considerata uno dei giovani talenti più promettenti.

A causare la morte della piccola Petra sono state le gravi ferite da lei riportate, in seguito all’incidente in cui è rimasta coinvolta. Petra è stata investita mentre stava attraversando sulla strada provinciale che da Cesiomaggiore conduce alla frazione dei Soranzen, la donna che l’ha investita si è subito fermata e ha chiamato i soccorsi, ma sin da subito le condizioni della bambina sono apparse critiche.

La piccola in seguito all’incidente è stata prontamente trasportata presso l’ospedale di Padova, qui i sanitari hanno dichiarato nella giornata di lunedì 26 luglio 2021 la sua morte cerebrale, fatale il violento impatto con l’auto e le ferite riportate.

La morte di Petra Lucca, il commosso ricordo del Team Winnerbike

Mediante un post Facebook, l’associazione sportiva dilettantistica Winnerbike di cui la piccola Petra faceva parte, ha espresso il suo dolore per la prematura scomparsa della piccola ciclista, ecco le parole a lei dedicate dal Team: