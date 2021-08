I funerali di Dennis Ferrante, il 18enne deceduto in provincia di Napoli a causa si un incidente stradale sono stati fissati per sabato 7 luglio.

Le esequie di Dennis Ferrante, il ragazzo di 18 anni deceduto a causa di un incidente stradale, si svolgeranno nella giornata di sabato 7 agosto.

Funerali Dennis Ferrante, 18enne deceduto a Napoli in un incidente stradale

Nella giornata di mercoledì 4 agosto, il 18enne Dennis Ferrante ha tragicamente perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è consumato a Giugliano in Campania, comune situato in provincia di Napoli, in Campania.

I funerali del ragazzo verranno celebrati nella giornata di sabato 7 agosto, a Villaricca, altra città del Napoletano, presso la quale risiedeva la giovanissima vittima del sinistro.

Tutti i parenti e gli amici di Dennis Ferrante, quindi, si riuniranno presso la chiesa di San Francesco d’Assisi alle ore 17:00, per rendere omaggio al giovane.

Funerali Dennis Ferrante, 18enne deceduto: le dinamiche dell’incidente stradale

L’incidente mortale che ha provocato la prematura scomparsa di Dennis Ferrante si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 agosto, a Giugliano di Campania.

La città si trova nelle vicinanze di Villaricca, comune di origine del 18enne.

Al momento del sinistro, Dennis Ferrante era a bordo della sua motocicletta targata Yamaha in compagnia di un amico quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile. L’impatto è avvenuto in via Nuova Arco Sant’Antoni: le cause che hanno generato lo schianto sono in fase di accertamento da parte degli inquirenti.

In seguito all’urto, Dennis Ferrante e il suo amico sono stati scaraventati con forza e violenza sul manto stradale mentre il conducente della macchina si è immediatamente fermato al fine di prestare i primi soccorsi ai due giovani e contattare le forze dell’ordine.

Funerali Dennis Ferrante, 18enne deceduto a Napoli in un incidente: i soccorsi

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il luogo del sinistro è stato rapidamente raggiunto dai paramedici del 118 che hanno tentato di rianimare il 18enne. Nonostante tutti gli sforzi compiuti, tuttavia, i sanitari hanno dovuto dichiarare il decessodi Dennis Ferrante, sopraggiunto a causa delle gravi ferite riportate.

Per quanto riguarda l’amico della giovane vittima, invece, il ragazzo si trova in condizioni critiche ed è stato ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Santa Maira delle Grazie di Pozzuoli.

Il conducente dell’automobile, che ha riportato lievi ferite in seguito allo schianto, è stato soccorso dal personale del 118 ma non è stato necessario procedere con il ricovero.

Le forze dell’ordine, intanto, stanno indagando al fine di ricostruire la corretta dinamica del sinistro e determinare eventuali responsabilità.