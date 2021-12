Funghi ritirati dal mercato: solfiti e allergeni non sono indicati sull’etichetta

La catena NaturaSì spiega come i funghi ritirati dal mercato contengano solfiti e allergeni non indicati sull'etichetta.

La catena NaturaSì sul proprio sito fa sapere il motivo per cui sono stati ritirati dla mercato i funghi Shiitake: all’interno delle confezioni ci sarebbero solfiti e allergeni che non sarebbero indicati nell’etichetta.

Funghi ritirati dal mercato: la nota di NaturaSì

I funghi Shiitake, marchio Arche Naturkuche sono stati ritirati dal mercato. Secondo la catena di supermercato NaturaSì, infatti, all’interno delle confezioni da 40 grammi ci sarebbe una cospicua presenza di solfiti e allergeni con indicati sull’etichetta. I lotti soggetti a richiamo sono quelli con data di scadenza indicata in 31/08/22 e 30/11/22.

Funghi ritirati dal mercato: il richiamo di NaturaSì

Nella nota pubblicata sul proprio sito web in data sabato 4 dicembre, la catena NaturaSì raccomanda ai consumatori allergici ai solfiti di non consumare assolutamente i prodotto in questione e di riportare le confezioni al proprio negoziante per un rimborso, o anche solo per chiarire qualche dubbio.

Funghi ritirati dal mercato: Todis richiama i Panciottelli

A inizio gennaio 2021 la catena di supermercati Todis aveva ritirato dal mercato diversi lotti dei funghi Panciottelli, per la possibile presenza di un corpo estraneo di plastica all’interno del ripieno che avrebbe apportato rischi fisici per i consumatori.

Anche in questo caso, come per i funghi Shiitake, in una nota la catena di supermercati ha chiesto ai consumatori di restituire le confezioni, in cambio di un rimborso o sconto sull’acquisto di un altro prodotto.