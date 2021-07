Furbetti del cartellino a Palermo: padre di Angela da Mondello tra gli indagati

All'interno dei cosiddetti furbetti del cartellino indagati nel capoluogo siciliano figura anche il padre di Angela da Mondello.

Tra i 28 furbetti del cartellino indagati a Palermo per truffa e danni a ente pubblico c’è anche il padre di Angela da Mondello Isidoro Chianello. La donna era diventata famosa nell’estate 2020 per essere stata intervistata da una troupe di giornalisti di Canale Cinque e aver pronunciato la frase “Non ce n’è Coviddi“.

Furbetti del cartellino a Palermo

Gli indagati sono stati incastrati dalle telecamere installate dai finanzieri del nucleo di Polizia economica-finanziaria. I filmati hanno mostrato i dipendenti andare al supermercato, al bar, a fare compere o a correre dopo aver timbrato il cartellino. Da chi arrivava direttamente in tenuta da jogging e dopo aver registrato la propria presenza continuava l’allenamento, a chi giungeva sul posto di lavoro in pantaloncini e infradito fino a chi timbrava per i colleghi, le autorità hanno individuato e iscritto tra gli indagati 28 persone ree di numerosi e reiterati episodi di assenteismo.

Le accuse mosse nei loro confronti sono di truffa in danno di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Si tratta di undici dipendenti del Comune di Palermo, e diciassette delle due società partecipate Reset e Coime. Tutti lavoravano ai Cantieri culturali della Zis e tra loro c’è anche un indagato per mafia.