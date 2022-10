Gaffe del ministro Pichetto Fratin: sbaglia il nome del Consiglio UE e del mercato del gas

Dal Lussemburgo arriva la doppia gaffe del ministro Pichetto Fratin che durante il vertice sbaglia il nome del Consiglio UE e del mercato del gas

Arriva la doppia gaffe del ministro Pichetto Fratin che sbaglia il nome del Consiglio UE e del mercato del gas. Secondo quanto riportato da Open il neo ministro di Ambiente e Sicurezza energetica confonde l’organismo deputato a trattare sul tema in oggetto e commette un secondo errore.

Il forzista Gilberto Pichetto Fratin oggi, 25 ottobre, è fra i partecipanti del vertice europeo sull’energia.

La doppia gaffe del ministro Pichetto Fratin

Fratin ci è andato assieme al ministro uscente Roberto Cingolani, a cui tocca il compito di introdurre il suo successore con i colleghi europei, secondo il suo nuovo mandato di consulente del governo. Tuttavia come spiega Open la prima uscita pubblica in Ue del neo ministro dell’Ambiente non è stata proprio fra le più felici.

Perché? Il ministro ha fatto “un po’ di confusione sui temi da discutere con i suoi nuovi colleghi europei”.

“Consiglio d’Europa e TTE”, i due errori

Ecco le sue parole: “A seguito del Consiglio d’Europa di qualche giorno fa, in cui stato raggiunto un accordo tra i ministri…”. Solo che non si è trattato del Consiglio d’Europa ma del Consiglio Europeo, che ha un’altra missione e che mette a vertice i leader dei 27 Paesi Ue per “definire l’agenda politica dell’Unione Europea sui diversi temi”.

E ancora, ha detto Fratin: “Uno degli obiettivi è superare l’attuale sistema del TTE“. Altro errore: non TTE ma TTF, cioè il Title Transfer Facility e indica il mercato all’ingrosso del gas naturale con sede a Amsterdam, nei Paesi Bassi. In pratica si tratta della “famigerata” borsa del gas da cui stanno partendo speculazioni monstre.