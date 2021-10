Tragico lutto per la dama di Uomini e Donne: è morto Nicolas, suo caro amico e collega al teatro Colosseo di Torino.

Gemma Galgani, attraverso Facebook, ha condiviso un post molto emozionante sulla perdita del suo adorato amico Nicolas.

Lutto per Gemma Galgani

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del trono Over di Uomini e Donne. Negli anni i telespettatori hanno imparato a conoscerla e sono molti quelli che apprezzano il suo essere estremamente elegante, ma, allo stesso tempo, anche eterna bambina.

Nella mattinata di lunedì 18 Ottobre la Dama ha condiviso sui social un ricordo molto doloroso e i suoi fan si sono stretti attorno a lei.

Attraverso il suo profilo Facebook, la bella torinese ha condiviso con tutti i suoi fan un post molto commovente, che la riprende insieme a Nicolas e ad altri suoi colleghi del teatro Colosseo di Torino: “Proprio mentre l’autunno sembrava ancora regalarci qualche giornata di sole, oggi vedo soltanto le tenebre, perché un destino crudele ha spento prematuramente la vita di tre giovani ragazzi, ballerini di professione.

Uno di loro, Nicolas, è stato a lungo una maschera al Teatro Colosseo, un onore ed un piacere lavorare con lui, un ragazzo che, con il suo perenne sorriso, trasmetteva gioia ed entusiasmo a chiunque.”

L’affetto dei fan

I fan della Dama torinese si sono emozionati molto nel vedere il post di Gemma Galgani e lo hanno inondato di like e commenti. Quasi tutti i follower hanno espresso solidarietà e affetto alla donna e nessuno si è permesso di criticare il suo lutto. Forse, in occasione di questa tragica notizia, anche l’acerrima nemica Tina Cipollari sotterrerà l’ascia di guerra per stringersi intorno a questa morte così improvvisa.