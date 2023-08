Gemma Galgani sta trascorrendo l’estate con un “giovane uomo” che le ha ridato il sorriso. La dama del trono Over di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore? Se così fosse, il suo ritorno nel programma di Maria De Filippi sarebbe escluso.

Gemma Galgani trascorre l’estate con “un giovane uomo”

Estate all’insegna del divertimento per Gemma Galgani. Secondo il settimanale Mio, la dama del trono Over di Uomini e Donne sta trascorrendo le vacanze in compagnia di un giovincello che le ha ridato il sorriso. Si legge:

“Bella estate per Gemma. ‘Un giovane uomo mi ha ridato il sorriso’. A differenza delle altre protagoniste del trono over, Gemma Galgani sta trascorrendo l’estate all’insegna della serenità”.

Gemma Galgani: chi è il “giovane uomo”?

Sembra che Gemma abbia trovato un papabile fidanzato. Il fortunato sarebbe anche giovane e, ciliegina sulla torta, avrebbe fatto tornare il sorriso sul suo bel faccino. Anche il settimanale Novella2000 sostiene che sia così: “Pare che la Galgani abbia ritrovato il sorriso in queste settimane. Gemma starebbe trascorrendo l’estate con una persona, di cui non conosciamo l’identità. Pare dunque che la Dama torinese abbia una nuova fiamma, ciò nonostante non si hanno dettagli su quello che sarebbe accaduto“. Al momento, non sappiamo chi sia il tizio che sta trascorrendo le vacanze con la dama torinese.

Gemma Galgani approva il “giovane uomo”

A confermare la tesi di Mio e Novella2000 è stata la stessa Galgani. Gemma ha piazzato un like al post Instagram della prima rivista che l’ha piazzata in copertina con tanto di titolone sul “giovane uomo“.