Gemma Galgani ha scritto una lettera per replicare contro Tina Cipollari, che l'ha definita una nullità.

Mentre sui social circolano voci su un suo presunto ed imminente addio a Uomini e Donne, Gemma Galgani ha scritto una lettera di sfogo contro la sua acerrima “rivale”, Tina Cipollari.

Gemma Galgani contro Tina Cipollari

La rivalità e i dissapori tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non sembrano in procinto di placarsi nemmeno ora che, secondo indiscrezioni, la dama starebbe per lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Sulla questione al momento non esistono conferme, ma sui social l’indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Intanto attraverso il magazine di Uomini e Donne Gemma ha deciso di ribattere alle accuse dell’opinionista vamp, che l’ha accusata di essere una nullità e di aver fatto uso della chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto a seguito della sua rottura con Giorgio Manetti, che le avrebbe “dato la visibilità” in cui sperava.

Gemma ha risposto per le rime affermando di non sentirsi affatto una nullità e scagliando infine una frecciatina infuocata anche contro il suo ex compagno: “Al contrario, credo che sia Giorgio a dovere al programma, e soprattutto alla nostra frequentazione, la sua popolarità. Senza contare che a lui piacevo esattamente per com’ero”, ha dichiarato Gemma, puntualizzando di non sentire il bisogno dell’esternazioni di Tina sul suo aspetto fisico.

Gemma Galgani: i ritocchi estetici

In tanti si sono accorti dei ritocchi estetici fatti da Gemma nel corso degli anni, e a tal proposito la dama torinese ha confermato i ritocchini puntualizzando che per lei sarebbero stati solo “una coccola” e non un modo per stravolgere il suo aspetto fisico. A quanto pare Tina Cipollari non sarebbe dello stesso avviso.

Gemma Galgani e il presunto addio a UeD

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete Gemma Galgani intenderebbe dire addio al dating show che l’ha resa celebre in tutta Italia. Da oltre 10 anni la dama torinese è una presenza praticamente fissa al programma di Maria De Filippi, dove è rimasta alla continua ricerca della persona giusta per lei (purtroppo senza successo). Nonostante le divergenze con Tina Cipollari la dama torinese ha saputo farsi ben volere dal pubblico del programma e dagli altri opinionisti presenti in studio, e in tanti rimarrebbero delusi dal suo addio allo show. Secondo indiscrezioni Maria De Filippi starebbe pensando di “sostituire” Gemma con Ida Platano. Sarà vero?