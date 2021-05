Gemma Galgani vaccinata contro il Covid: l’annuncio via social

Gemma Galgani ha annunciato di essersi sottoposta alla prima dose del vaccino anti-Covid.

Gemma Galgani ha annunciato via social di essersi sottoposta al vaccino contro il Covid e ha intimato ai suoi fan di “non avere paura” e dare credito alla campagna vaccinale.

Gemma Galgani: il vaccino

In tanti sui social si sono “congratulati” con la dama torinese, che via social ha dichiarato di essersi sottoposta ad AstraZeneca e ha intimato ai suoi fan di “non avere paura” della vaccinazione. Come lei sono tanti i personaggi tv che si sono mostrati mentre ricevevano la prima dose del vaccino e intimavano ai fan di fare lo stesso. Tra gli amici e i colleghi che hanno scritto a Gemma Galgani tra i commenti al suo post vi sono anche Matteo Ranieri e Ida Platano, che hanno espresso il loro affetto verso la dama torinese.

Gemma Galgani e il presunto addio a UeD

Nelle ultime settimane sono circolate voci (mai confermate) secondo cui Gemma Galgani sarebbe pronta a dire addio a Uomini e Donne. Secondo indiscrezioni, dopo oltre 10 anni di partecipazione al dating show di Maria De Filippi, la produzione del programma avrebbe pensato di sostiture la dama torinese con la collega Ida Platano. Gianni Sperti si è espresso sulla questione affermando che, secondo lui, Gemma resterà per sempre nel cast del programma.

Nonostante un rapporto di amore/odio con Tina Cipollari e nonostante le sue difficoltà nel trovare l’amore, Gemma Galgani è diventata senza dubbio una delle presenze fisse del famoso dating show.

Gemma Galgani: la ricerca dell’amore

Dopo la storia con “il Gabbiano” Giorgio Manetti, Gemma ha conosciuto innumerevoli cavalieri ma con nessuno è scattata la vera e propria scintilla. Un anno fa si è presentato al dating show anche Nicola Vivarelli, giovane cavaliere che ha provato a fare delle avances alla dama torinese, senza successo. I due hanno deciso di mettere fine al loro rapporto e di restare amici, e oggi Gemma è ancora alla ricerca del vero amore. Di recente la dama torinese è scoppiata a piangere e ha affermato in diretta tv: “A me spesso è successo di avere pensieri carini, ma non sono stata corrisposta nonostante mi sia impegnata e sia andata incontro alla persona che ho amato”.