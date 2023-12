Il generale Roberto Vannacci ha rilasciato un’intervista all’AdnKronos salute prima del suo rientro nell’esercito. Già qualche giorno fa aveva chiarito la sua volontà di continuare a fare il soldato, pur aprendo ad un possibile futuro in politica, probabilmente nelle fila della Lega.

Generale Vannacci, l’intervista: la fine della licenza

Dopo alcune settimane di licenza, il generale Roberto Vannacci è pronto a tornare nelle vesti di soldato. Il generale, autore del contestatissimo libro (diventato però bestseller) ‘Il mondo al contrario‘ ha parlato nell’intervista rilasciata ad ‘AdnKronos Salute’, proprio della promozione del volume: “Promuoverò il mio libro come ho fatto fino ad adesso nel mio tempo libero, tra le tantissime cose che faccio”. “Io sono sereno, come tutti i giorni in cui sono stato al lavoro” – chiarisce subito dopo parlando del nuovo incarico di capo di Stato Maggiore del comando delle forze operative terrestri che gli è stato assegnato.

Generale Vannacci, l’intervista: l’inchiesta

Vannacci, finito tempo fa al centro della polemica per l’inchiesta disciplinare a suo carico, ha chiarito nuovamente la posizione che è convinto di mantenere in merito: “Le inchieste sono fatte per appurare eventuali casi, per quanto mi riguarda sono sereno e convinto che dimostrerò la mia totale innocenza” – afferma con sicurezza.