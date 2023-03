Un 15enne è morto in un’abitazione di Genova, durante un festino. Era in corso una serata di "mini incontri di boxe".

Genova, 15enne muore durante un festino: “Mini incontri di boxe”

Un ragazzino di 15 anni è morto sabato 25 marzo, poco prima di mezzanotte, in un’abitazione di Genova, in via Acquarone. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo. Secondo quanto ricostruito, nell’appartamento erano presenti 15 minorenni, riuniti per trascorrere la serata insieme. Secondo quanto riportato dagli agenti, pare non vi sia stato consumo di alcol o altre sostanze. I minorenni, però, avevano organizzato dei “mini incontri di boxe“, in modo non violento, usando dei guantoni presenti in casa.

15enne morto a Genova: disposta l’autopsia

Il giovane sarebbe morto pochi attimi dopo la fine del suo “incontro”, come riferito dai carabinieri. Il 15enne si sarebbe accasciato a terra e l’intervento del personale sanitario del 118 purtroppo si è rivelato inutile. I ragazzini presenti nell’appartamento sono stati sentiti alla presenza dei genitori, per ricostruire la dinamica dei fatti. La Procura dei minori ha disposto l’autopsia per riuscire a chiarire le cause del decesso.