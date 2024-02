Al GF è scoppiata un’altra amicizia, quella tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. La ragazza, durante un confronto, ha smascherato Massimiliano Varrese, invitando il bidello a riporre meno fiducia nel suo “amichetto“.

GF, Anita smaschera Varrese: la confessione a Garibaldi

L’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi potrebbe essere arrivata al capolinea. Negli ultimi giorni, specialmente dopo l’ingresso di Alessio Falsone al GF, i due si sono ritrovati a discutere spesso. In uno di questi confronti, la ragazza ha tirato in ballo Massimiliano Varrese, svelando cosa pensa del bidello calabrese.

GF: il confronto tra Anita e Garibaldi

Durante un confronto con Garibaldi, Anita ha parlato così di Varrese:

“Max che tu dici tanto che è tuo amico e che ha ragione su tutto, sai cosa mi è venuto a dire? Ieri è venuto a dirmi ‘secondo me Giuseppe è innamorato di te?’. Ecco vai dall’amichetto tuo Max. Vai da lui e non da me. Se vuoi proprio fare comunella e attaccare me, vai a parlare prima con lui. pensaci un po’ prima di dire ‘ha sempre ragione Max’. Ti sto dicendo che vederti reagire così è strano. Ricorda quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei. Gli altri mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca”.

Garibaldi non ha colto la confessione su Varrese, ma si è concentrato soprattutto sulla teoria di Anita in merito alla tresca con Beatrice. Ha replicato:

“Non è vero che difendevo sempre Bea. Io mi sono riavvicinato a lei per dare fastidio a te? Ti rendi conto di ciò che stai dicendo? Ripicca di cosa?”.

Cosa ha detto Varrese ad Anita?

Cosa ha detto, nello specifico, Varrese ad Anita? La Olivieri, appartata in sauna con Massimiliano, si è lasciata andare ad uno sfogo:

“Ieri sera ho passato un po’ di tempo con Alessio e lui si è incupito. Infatti stamani non ha voluto la colazione. Solita storia di sempre. E sempre le stesse cose. Basta, io sono piena, fine, no basta. Non assecondo più queste storie, sono davvero piena. Io sono troppo stanca e anche per me sono cinque mesi e mezzo. Io adesso devo pensare a me stessa. A me fa piacere passare una serata con Sergio e Alessio e non posso stare attaccata a lui“.

Varrese ha replicato: