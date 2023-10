Al termine dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha dato una lezione a Samira Lui. Quest’ultima, in sostanza, non ha gradito la nomination della compagna d’avventura.

GF: Beatrice dà una lezione a Samira

Scontro molto acceso al GF tra Beatrice Luzzi e Samira Lui. La causa, ancora una volta, è Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, dopo che ha iniziato una relazione con l’attrice, si è allontanato dall’ex volto de L’Eredità e lei non l’ha accettato. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Samira ha attaccato Beatrice e lei, ovviamente, non ha incassato in silenzio.

Lo scontro tra Beatrice e Samira

Samira, chiamando in disparte Beatrice, ha esclamato:

“Mi ha dato fastidio durante la puntata, quando sono uscite le clip, hai commentato nel Confessionale ‘immatura, senza classe…’. Io non penso di essere immatura, né senza classe, né senza stile. Però giustamente sai che io mi devo difendere perché è passato un messaggio completamente sbagliato nei miei confronti”.

La Luzzi, con estrema calma, ha replicato:

“Samira, tu pensavi che dopo quello che hai detto io non posso dire che hai dimostrato di essere immatura e senza classe? Io non ho commentato perché secondo me non erano affari miei il rapporto tra voi”.

Samira: la sua rabbia nasconde la nomination

Beatrice ha spiegato a Samira di aver soltanto replicato alle sue parole, ma quando ha visto che non accennava a tranquillizzarsi le ha dato una lezione iconica. La Luzzi, infatti, aveva già capito che la sua rabbia era causata dalla nomination. L’attrice ha tuonato:

“C’era un intero schermo in cui tu trattavi un amico come un pinocchio qualunque dicendo ‘io me lo prendo in tre secondi’. Sei stata arrogante, punto e basta! Ti sei presa una nomination, io me ne devo prendere venticinque e stare zitta, tu ne prendi una motivatissima e fai sto pezzo?”.