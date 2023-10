Senza ombra di dubbio, la nuova edizione del Grande Fratello si sta reggendo sulle dinamiche che fornisce Beatrice Luzzi. L’attrice, consapevole di ciò, ha lanciato una frecciatina agli autori.

GF: Beatrice Luzzi lancia una frecciatina agli autori

Beatrice Luzzi è la regina indiscussa del Grande Fratello 2023. Se non ci fosse lei, i telespettatori non avrebbero quasi motivo per seguire il reality. Gli altri concorrenti, infatti, non regalano colpi di scena e sembrano essere concentrati solo su di lei. E’ come se fossero in agguato, in attesa di un suo passo falso, in modo da avere qualcosa di cui parlare. La stessa Beatrice, consapevole del suo ruolo, ha lanciato una frecciatina agli autori.

La frecciatina di Beatrice agli autori

Dopo l’ultima puntata del GF, parlando con Giuseppe Garibaldi, Beatrice ha sganciato una frecciatina agli autori. Il compagno le ha chiesto a cosa stesse pensando e lei ha replicato:

“Penso che campano tutti sulla mia pelle e per questo dovrei guadagnare molto di più“.

GF: i fan d’accordo con Beatrice

La frecciatina di Beatrice agli autori è subito stata captata dai fan del GF che, neanche a dirlo, si sono schierati dalla sua parte. Su Twitter, dove il video della battuta della Luzzi è diventato virale, fioccano commenti che suonano così: “L’unica vera queen lì dentro“, oppure “Lucida e consapevole di valere più di tutti“, o ancora “Ha ragione da vendere… la bocca della verità“.