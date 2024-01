Durante l’ultimo appuntamento con il GF, Beatrice Luzzi ha nominato Giuseppe Garibaldi. Neanche a dirlo, il bidello calabrese non l’ha presa nel migliore dei modi e, appena i riflettori si sono spenti, si è lasciato andare ad uno sfogo dal sapore amaro.

GF, Beatrice nomina Garibaldi: la reazione di lui

Nel corso dell’ultima diretta del GF, Beatrice Luzzi ha preso la palla al balzo e ha nominato Giuseppe Garibaldi. Il motivo? L’attrice non ha gradito il comportamento che il bidello calabrese ha avuto con i nuovi arrivati Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. La Regina di Cuori ha tuonato:

“Io voto Giuseppe perché si è confermato per l’ennesima volta un gran maleducato. Perché ha detto ai due ragazzi nuovi ‘faremo le scarpe’, non considerando che anche Monia, Greta e Perla erano lì a tavola. Sono rimaste profondamente imbarazzate e mortificate”.

GF: la reazione di Garibaldi alla nomination

Davanti alla nomination di Beatrice, Garibaldi ha provato a giustificarsi, sottolineando che la sua battuta era rivolta solo agli uomini e che le ragazze non se la sono presa. Quando Monia ha dato ragione alla Luzzi, però, è apparso in difficoltà. L’attrice ha concluso: “Si sta comportando in maniera poco ospitale, come già dimostrato”. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Giuseppe si è sfogato con le amiche Anita Olivieri e Rosy Chin.

Bidello: -“Sentire sempre le frecciatine e le battutine a tavola, preferisco evitare”

Beatrice: -“MA NESSUNO TI SI FILA PROPRIO, NON TI SI FILA NESSUNO” QUESTA NOMINATION AL BIDELLO 🔥#grandefratello #gf pic.twitter.com/MOIoepbaNx — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 16, 2024

GF: lo sfogo di Garibaldi nella notte

Garibaldi si è detto pentito di aver votato Sergio e non Beatrice e ha iniziato una serie di ragionamenti che le stesse Anita e Rosy Chin hanno giudicato esagerati. La Olivieri, non ha caso, ha provato a calmarlo: “Disinnesca. Non dare potere. Hai fatto bene. Pensa… Tu no, lei sì. Sei più maturo Giusè“.