GF, Claudio Roma furioso con Signorini: "Non si doveva permettere"

Al Grande Fratello il conduttore Alfonso Signorini ha presentato il nuovo concorrente Claudio Roma e ha affermato che avrebbe avuto dei problemi con la legge e lo ha definito “ex spacciatore”.

Claudio Roma: lo sfogo contro Alfonso Signorini

La nuova edizione del Grande Fratello presenta per la prima volta un cast misto, composto da personaggi comuni e volti più o meno noti (come Alex Schwazer). Nelle ultime ore il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso del nuovo concorrente di nome Claudio Roma e ha affermato che l’uomo avrebbe un “passato da spacciatore alle spalle”. Una volta entrato nella casa del reality show lo stesso Claudio Roma ha ammesso di non aver gradito le parole usate dal conduttore nei suoi confronti e ha tuonato affermando:

“Voi non avete visto la mia presentazione? Avete per caso sentito cosa ha detto Alfonso su di me? Ecco, c’è una parola che proprio non doveva dire. Del carcere? no quello va bene è la verità è quello che è successo. Mi riferisco che mi ha chiamato spac… No proprio no non doveva. Perché vogliamo dirlo? Sì ok, ma è una roba talmente forte, una parola troppo forte. Non mi è mai appartenuta e non va bene. Se andiamo a vedere… Ok che se uno porta una sostanza a degli amici o a mille persone è la stessa cosa, lo chiami allo stesso modo, ok lo capisco. Però in quel momento poteva dirlo in tanti altri modi. Non è che non doveva parlarne e lo so benissimo. Sono qui anche per parlarne e io sono quello che sono anche per il mi passato”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Alfonso Signorini interverrà in merito alla questione.