GF, entra Simona Tagli: guai per Beatrice

"Secondo me Beatrice è molto manipolatrice" afferma Simona Tagli su Luzzi, concorrente che proprio non apprezza

Nelle scorse ore è stato annunciato l’ingresso di Simona Tagli nella casa del GF, probabilmente a partire già da stasera. Per Beatrice Luzzi si prospettano guai, dal momento che Tagli si è sempre schierata contro di lei.

Simona Tagli vs Beatrice Luzzi

Dal salotto di 361 magazine Simona Tagli non è mai stata fan della Luzzi. Sulla questione Perla e Beatrice ha detto, ad esempio: “Mentre Beatrice è un po’ più acida nel modo di essere e modo di fare, Perla è un po’ più diretta.”

Ancora: “Secondo me Beatrice è anche molto manipolatrice e quindi bisogna fare un distinguo importante tra essere manipolatrici e dirette!”

Continua descrivendo come vede il carattere di Luzzi: “Beatrice purtroppo io la vedo troppo arroccata nel suo essere attrice. Nell’avere un suo trascorso e percorso particolare. Ha avuto anche una grave disgrazia, però comunque è una persona molto risoluta e rigida con gli altri e con sé stessa.”

La rabbia sui social

In molti sui social si sono schierati contro questa decisione, sostenendo che si tratti dell’ennesima cattiveria nei confronti di Beatrice Luzzi.

“Questa è una vigliaccata, state facendo di tutti per mettere fuori gioco Beatrice. Sapete che è la più forte e la volete rovinare i tutti i modi. Per quanto mi riguarda senza di lei questo programma non ha più senso” scrive qualcuno.

E un altro messaggio afferma: “Signorini vuole farla fuori, altrimenti questa decisione non si spiega.”