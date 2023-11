GF, Garibaldi avvisa Vittorio su Beatrice: "Ti userà, non fare la pedina"

La prossima puntata del GF si prospetta imperdibile. Nelle ultime ore, Giuseppe Garibaldi ha messo in guardia Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi: secondo il bidello, l’attrice intende utilizzarlo come pedina.

GF: Garibaldi avvisa Vittorio su Beatrice

Secondo Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi intende farsi un’altra storiella al GF: nel suo mirino c’è Vittorio Menozzi. Il bidello, convinto della sua tesi, ne ha parlato direttamente con l’ingegnere. Quest’ultimo, pur essendo amico dell’attrice, si è detto d’accordo con il compagno. Discorsi assurdi, che hanno fatto infuriare i fan della Regina di Cuori.

Garibaldi insinua e Vittorio è d’accordo con lui

La tesi di Garibaldi è chiara: Beatrice, dopo la fine della relazione con lui, ha individuato un’altra pedina, Vittorio, da utilizzare per il suo gioco. Menozzi, strano ma vero, si è detto d’accordo con Giuseppe perché, a suo dire, la Luzzi gli ha chiesto di nominare proprio il bidello. L’ingegnere, però, ha detto una bugia: l’attrice gli ha chiesto chi ha nominato e non di nominare Garibaldi.

GF: Garibaldi e Vittorio parlano in codice

Ci sono diversi video sui social in cui si sentono Garibaldi e Vittorio parlare in codice con altri concorrenti del GF. Ovviamente, l’argomento centrale è Beatrice. In uno di questi filmati, si sente Giuseppe dichiarare:

“Si parlerà di questa coppia. Io e Beatrice? Ma che c’entro io. Già questa cosa è iniziata la settimana scorsa… di chi parliamo? Ma state facendo un altro GF? Si sono addormentati nello stesso letto e poi lui, non so quando, è andato nel suo letto. Se si sta creando una nuova coppia? E’ già creata. Purtroppo non posso parlare io. Sono troppo intelligente ragazzi…”.

Strano ma vero, quasi tutte le donne del GF non sono d’accordo con la tesi di Garibaldi e Vittorio.