Al GF, i concorrenti hanno festeggiato il compleanno di Giuseppe Garibaldi. A stupire i telespettatori è stato il gesto di Beatrice Luzzi. L’attrice, anche in questa circostanza, si è confermata una grande signora.

GF, Garibaldi festeggia il compleanno: il gesto di Beatrice

Il 23 gennaio, allo scoccare della mezzanotte, i concorrenti del GF hanno festeggiato il 31esimo compleanno di Giuseppe Garibaldi. Come vuole la tradizione, il gieffino è stato chiamato in confessionale e quando è uscito ha trovato tutti i suoi compagni con striscioni, trombette e maschere. Il party è stato a tema supereroi, ma non sono stati i travestimenti a catturare l’attenzione dei fan. Tutti si sono concentrati sul gesto di Beatrice Luzzi.

GF: Beatrice abbraccia Garibaldi

Appena Garibaldi è uscito dal confessionale, Beatrice ha lasciato spazio agli altri concorrenti, poi si è avvicinata al festeggiato e l’ha abbracciato. L’attrice gli ha fatto i suoi auguri più sinceri e Giuseppe ha apprezzato. Il gesto è durato poco, ma ha colpito i fan del GF. Anche in questa circostanza, la Luzzi ha dimostrato di essere una grande signora.

GF, Garibaldi e Beatrice: pace fatta?

Dopo l’abbraccio nel giorno del compleanno, la domanda sorge spontanea: tra Garibaldi e Beatrice è pace? Non possiamo saperlo, ma siamo pronti a scommettere che, da qui alla fine del GF, ci saranno altre liti.