Anche se è uscita dal GF da tempo, Giselda Torresan continua a seguire le avventure degli ex coinquilini. Nelle ultime ore, l’influencer della montagna si è lasciata sfuggire un commento al vetriolo contro Beatrice Luzzi.

Giselda Torresan al vetriolo contro Beatrice Luzzi

Durante la sua avventura al GF, Giselda Torresan si è fatta conoscere per una sola cosa: il suo amore per la montagna. Oltre a decantare la sua malga e la sua vita all’apparenza semplice, l’influencer non ha fatto molto. Non a caso, a distanza di tempo dalla sua uscita non è riuscita a restare sulla cresta dell’onda ed è parzialmente sparita. Neanche durante le dirette viene mai interpellata da Alfonso Signorini. Forse è proprio per questo che, nelle ultime ore, si è scagliata contro Beatrice Luzzi con un commento al vetriolo che è subito diventato virale.

Il profilo Instagram del GF ha postato un video che immortala i concorrenti del GF durante la festa in piscina. Nel filmato, si vede Beatrice che balla con Stefano Miele. Il commento di Giselda, ovviamente, non è passato inosservato:

“E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime“.

La Torresan si riferisce al giorno in cui la Luzzi è finita più volte in lacrime perché i suoi familiari stavano seppellendo suo padre.

I fan si schierano con Beatrice Luzzi

Le parole di Giselda non sono piaciute ai fan del GF. Quasi in massa si sono schierati con Beatrice, sottolineando che nessuno “si deve permettere di giudicare di come una persona elabora un lutto“.