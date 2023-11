GF, Letizia Petris sta male: il medico entra in Casa per visitarla. Cosa ha avuto?

Problemi di salute al GF per Letizia Petris. La ragazza si è sentita male e i gli autori del reality si sono visti costretti a chiamare il medico. Come sta? Cosa le è successo?

GF, Letizia Petris sta male: interviene il medico

Ore delicate per Letizia Petris al GF. La ragazza ha avuto un vero e proprio crollo nervoso, che l’ha portata ad accusare diversi sintomi. Dopo aver avuto un confronto con Paolo Masella, che ha intenzione di prendere le distanze da lei, è entrata in confessionale e ci è rimasta un bel po’ di tempo. Stando a quanto raccontato da Anita Olivieri, Letizia ha incontrato il medico.

Cosa è successo a Letizia Petris?

Anita, preoccupata per le condizioni di salute di Letizia si è sfogata con alcuni concorrenti del GF. La Olivieri ha raccontato:

“E’ uscita adesso… ci ha parlato, non so che gli ha detto e deve arrivare il medico. Penso sia entrata per parlare con loro ed il medico sta arrivando credo. Però secondo me un po’ di febbre ce l’ha ma credo sia tanto psicologico. Se l’è proprio fatta venire con la testa”.

GF: come sta Letizia Petris?

Poco dopo, Anita ha parlato di Letizia anche con Grecia Colmenares:

“Poi è stanca e non dorme, è agitata, quindi è normale che il corpo si altera. Non ha mangiato, le ho chiesto se voleva del riso ma non vuole niente”.

L’attrice ha replicato: “Febbre di stanchezza, si chiama febbre di stanchezza“. Dopo la visita del medico, la Petris è apparsa più tranquilla.