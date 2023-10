Nel corso dell’ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese ha ricevuto pesanti accuse da parte del padre di Heidi Baci. Al termine della diretta, l’attore si è detto pronto a denunciare l’uomo.

GF: Massimiliano pronto a denunciare il padre di Heidi

Il padre di Heidi Baci, entrato al GF per riportare a casa sua figlia, è stato chiaro nei confronti di Massimiliano Varrese: “Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me (…). Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua“. Dopo la puntata, Heidi ha abbandonato il reality e Massimiliano si è detto pronto a denunciare l’uomo per le accuse che gli ha mosso in diretta tv.

GF: lo sfogo di Massimiliano Varrese

Massimiliano è finito in lacrime più volte, sia durante la puntata del GF che dopo. Le accuse del padre di Heidi lo hanno ferito profondamente e, sfogandosi con Alex e Ciro, ha ammesso:

“Scusate. Io sono una persona che si è sempre comportata bene qui, dal primo giorno. Purtroppo essere accusato di cose così gravi mi sconvolge. Io so chi sono e so che valori che ho portato qui dentro e so qual è la verità. Confido in Dio. Sono scosso perché le persone conoscono chi sono. Ma ricevere queste accuse in tv è pesante”.

Varrese ha aggiunto che è anche disposto a denunciare il padre di Heidi per diffamazione.

GF: la vicenda di Heidi ha scosso la Casa e non solo

Il confronto tra Heidi e il padre e il conseguente abbandono della ragazza ha scosso i concorrenti del GF. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Al momento, non è dato saperlo, ma sembra che anche lo staff di Alfonso Signorini sia sul piede di guerra.