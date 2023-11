Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono finiti a letto insieme e, questa volta, non c’entrano nulla le penitenze degli altri concorrenti del GF. I telespettatori si stavano godendo la scena sul canale 55 del digitale terrestre, quando la regia ha staccato la diretta. I fan, neanche a dirlo, sono delusi.

GF, Mirko e Perla a letto insieme: la regia delude i fan

La notte appena trascorsa si è fatta infuocata al GF per alcuni concorrenti. Stiamo parlando di Mirko Brunetti e Perla Vatiero che, dopo la serata aperitivo, sono finiti a letto insieme. I due hanno deciso di dormire fianco a fianco senza che gli altri gieffini si intromettessero. A rompere le uova nel paniere è stata la regia, che ha staccato la diretta proprio sul più bello.

La regia stacca la diretta proprio sul più bello

Mirko e Perla si sono messi a letto insieme e si sono lasciati andare a diverse battute. “Mi viene spontaneo difenderti“, ha dichiarato Brunetti. La Vatiero ha replicato: “So farlo da sola“. I due hanno continuato a chiacchierare a bassa voce, ammettendo anche che la convivenza al GF li sta facendo tornare indietro nel tempo. Ad un certo punto si sono avvicinati e i fan si sono preparati ad assistere al bacio. Peccato che la regia abbia staccato la diretta proprio in questo momento.

GF: i fan delusi rivogliono la diretta h24

I fan, neanche a dirlo, si sono infuriati per lo stacco della regia proprio sul più bello. Cosa sarà successo tra Mirko e Perla? Solo il GF può saperlo. E’ per questo che i telespettatori chiedono in massa il ritorno della diretta h24. Ricordiamo che, da quest’anno, la messa in onda si interrompe alle 2 di notte e torna alle 9 del mattino.