GF, Mirko fa allusioni pesanti su Vittorio: "Non mi appoggio dietro come lui"

GF, Mirko fa allusioni pesanti su Vittorio: "Non mi appoggio dietro come lui"

Pur essendo un concorrente del GF molto amato, Mirko Brunetti è finito al centro di una spiacevole polemica. Il concorrente ha fatto allusioni orrende su Vittorio Menozzi, mettendo in dubbio la sua eterosessualità.

GF: Mirko fa allusioni orrende su Vittorio

Mirko Brunetti ha commesso una gaffe che potrebbe fargli perdere diversi consensi. L’ex volto di Temptation Island, parlando con alcuni compagni del GF, ha fatto delle allusioni orrende su Vittorio Menozzi, mettendo in dubbio la sua eterosessualità.

Cosa ha detto Mirko su Vittorio?

Chiacchierando con Marco Maddaloni, Mirko ha fatto strane allusioni su Vittorio che sono state subito captate dai fan. I due concorrenti del GF erano sotto un’unica coperta, quando il judoka ha esclamato: “Non è che adesso ti appoggi da dietro“. Brunetti è scoppiato a ridere, poi ha esclamato: “Macché, mica sono Vittorio“.

GF: la polemica contro Mirko

La polemica contro Mirko è esplosa in un lampo. I fan sono schierati in massa dalla parte di Vittorio. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Avete fatto un caso di stato per il ‘lesbica’ di Beatrice su Letizia (che aveva detto di essere stata con una donna), ora pretendo che queste battute di m***a vengano mostrate sabato. Due ratti“, oppure “Meriterebbe l’espulsione perché è una cosa brutta e omofoba“, o ancora “Ma nel 2023 è possibile fare ancora ‘battute’ di questo tipo?! Una persona deve essere libera di amare chiunque senza essere continuamente presa in giro in questo modo squallido“.