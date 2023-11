Continua il riavvicinamento al GF tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due hanno dormito insieme e lui ha anche confessato che l’unica ex con cui tornerebbe insieme è lei.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più vicini. La maggior parte dei fan del GF è pronta a scommettere che i due torneranno insieme entro Natale. Mentre fuori dalla Casa i seguaci sperano in un ritorno di fiamma, i gieffini hanno alimentato le loro speranze passando la notte insieme.

Brunetti e la Vatiero, è bene sottolinearlo, hanno dormito insieme su richiesta degli altri gieffini. Perla, durante il gioco della bottiglia, ha scelto “obbligo” e i concorrenti non hanno avuto alcun dubbio: trascorrere la notte nel letto con Mirko. In un primo momento, i due sono apparsi imbarazzati, poi hanno accettato volentieri la penitenza.

Mentre Perla ha scelto “obbligo“, Mirko ha preferito “verità“. I concorrenti del GF gli hanno chiesto con quale delle sue ex tornerebbe a fare coppia fissa. Brunetti non ha avuto alcun dubbio: la Vatiero. L’ex volto di Temptation Island ha ammesso:

“Con quale delle mie ex ritornerei insieme? Con Perla! Se parlo di persona vi dico lei. […] Perché lei per me non è le altre, è diversa. Come ve lo devo spiegare?!”.