GF, Monia commenta lo scontro tra Varrese e Beatrice: in puntata non si è schierata, per cui è stanca del "troppo odio".

Monia La Ferrera, a distanza di qualche giorno dallo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al GF, ha rotto il silenzio. L’ex concorrente ha voluto spiegare ai fan la sua posizione, sottolineando che sta assistendo a “troppo odio”.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno avuto l’ennesimo scontro. Alfonso Signorini ha interpellato anche Monia La Ferrera che, in un certo senso, è apparsa schierata con l’ex fidanzato. Forse è proprio per questo che, via social, ha voluto chiarire la sua posizione.

Monia non si è schierata: ecco cosa pensa dello scontro

Monia ha dichiarato:

“Ragazzi, sto leggendo tanto, troppo odio. Verso Massi e verso Bea. Come ho ribadito ieri, io ho un ottimo rapporto con Beatrice, persona per la quale porto rispetto, e lo conferma il rapporto che avevamo in Casa. Come ho sempre portato rispetto verso tutti gli inquilini. Come ho detto anche in puntata, avremo tanto da chiarire con Massimiliano una volta fuori. La domanda che mi ha posto ieri Signorini è ben diversa da ciò che pensate, ovvero che io sia contro Bea. Mi hanno chiesto se mi sono sentita assediata da Massimiliano. Assediare cosa significa: circondare, importunare, infastidire, ecc. Non mi sembra che Massimiliano lo abbia fatto con me in questi due mesi, anzi mi ha lasciato i miei spazi, è stato premuroso e ha rispettato i miei tempi e la mia persona”.

GF: Monia tra Varrese e Beatrice

La Ferrera ha concluso spendendo belle parole per Beatrice: