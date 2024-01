GF, Monia in lacrime per Varrese: "Mi ha fatto passare per una cretina"

Al termine dell’ultima puntata del GF, Monia La Ferrera è finita in lacrime a causa di Massimiliano Varrese. La donna non ha apprezzato il comportamento del coinquilino durante la diretta.

GF: Monia La Ferrera in lacrime per Massimiliano Varrese

Durante l’ultimo appuntamento con il GF, Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese sono stati nuovamente messi a confronto. Alfonso Signorini ha chiesto alla concorrente se ha una frequentazione fuori dalla Casa e l’attore è andato in tilt. Al termine della diretta, la gieffina è finita in lacrime per l’atteggiamento del coinquilino. Parlandone direttamente con lui, Monia ha dichiarato:

“Sto prendendo le tue parti in tutto e per tutto. Dopo con calma parliamo. Io ti sto dicendo se era qualcosa… è uno dei miei più cari amici. Sì dopo parliamo con calma. Mi hai fatto passare per una cretina. Tutti pensano questo perché è stato così. Potevi gestirla diversamente dicendo ‘ma sì, magari forse’. Tu metti in dubbio la mia verità. ‘Evidentemente c’è qualcosa che mi sfugge’ cosa vuol dire? Non da parte mia”.

GF: lo sfogo di Monia La Ferrera

Varrese ha replicato:

“Questo è un tuo pensiero. Io sono stato tranquillo e sereno proprio per non metterti in difficoltà. Alla fine di tutta questa faccenda quello che ha leso sono io? Conosco come funzionano le cose. Per te forse è chiara la cosa. Per qualcun altro non è chiara”.

A questo punto, Monia ha cercato conforto tra gli altri concorrenti del GF. Parlando in lacrime con Anita Olivieri e Letizia Petris, ha dichiarato:

“Sono cose importanti. E tu? Ma anche qualora fuori ci fosse un cretino che dice ‘ho avuto una relazione con Monia’. Non ho proprio niente da nascondere. Io ho una reputazione, una carriera, ma stai scherzando? Ho due figli a casa. Ma una cosa del genere? No, mi dispiace per tutte le batoste che ha preso qui dentro, le sto subendo io tutte le conseguenze che voi neanche ve ne accorgete”.

GF: Monia delusa da Varrese

Monia ha concluso: