Al termine dell’ultima puntata del GF, scoppiato il caos tra i fan del reality. E’ spuntato un video in cui Paolo Masella “frusta” Letizia Petris. Perfino la regia è stata costretta ad intervenire, chiamando il ragazzo in confessionale.

GF, Paolo “frusta” Letizia: scoppia il caos e il video è virale

Dopo l’ultima puntata del GF, i concorrenti si sono lasciati andare a qualche festeggiamento di troppo. Mancano pochi giorni alla fine del reality e la loro gioia è incontenibile. Ad un certo punto, però, è andata in onda una scena che ha fatto infuriare i telespettatori. Paolo Masella si è tolto la cinta e ha iniziato a “frustare” Letizia Petris.

GF: i fan contro Paolo per le frustate a Letizia

Paolo, cinta alla mano, ha rincorso Letizia per tutta la casa del GF. Arrivato in bagno, l’ha messa all’angolo e ha continuato a frustarla. Ad un certo punto, l’ha perfino presa per il collo. La regia non ha potuto fare altro che censurare la scena e chiamare Masella in confessionale.

GF: la regia chiama Paolo in confessionale

Paolo è stato chiamato in confessionale e, molto probabilmente, richiamato all’ordine. Nel frattempo, sui social sono arrivati tantissime critiche: possibile che Masella, ormai definito “finto moralista“, abbia commesso un errore tanto eclatante? Su X (ex Twitter) si legge: “Hanno passato tre mesi ad attaccare Bea per aver messo le mani al collo al bidello. Se mai facessero vedere questo video (E NON LO FARANNO VEDERE MAI NELLA VITA) chissà quali saranno i commenti…“.