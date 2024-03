Nella Casa più spiata d’Italia non sono mancati i commenti al vetriolo tra alcuni concorrenti.

Stasera la finale

Durante il weekend alcuni aerei hanno volato nei cieli di Roma con messaggi di incoraggiamento e non solo. Attesissima la diretta di questa sera, che dopo 197 giorni metterà fine all’esperienza degli otto inquilini rimasti nel programma. I cinque attuali finalisti sono: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero. Il televoto, invece, sceglierà chi tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi sarà il sesto concorrente a contendersi la vittoria.

Garibaldi lascia la Casa

L’ultima puntata del Grande Fratello ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan, che hanno dovuto fare i conti con l’eliminazione di Giuseppe Garibaldi. Lo stesso Alfonso Signorini si è meravigliato, affermando che gli sarebbe piaciuto vedere il giovane calabrese in finale. Non era dello stesso avviso, invece, Perla Vatiero. La 26enne ha confessato che secondo lei il bidello si era avvicinato a Beatrice Luzzi unicamente per strategia. Opinione condivisa anche dall’attrice. “Ci sono rimasto male, speravo di arrivare fino alla fine” ha raccontato Garibaldi ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo “Mi piacerebbe mettermi in gioco in altri programmi, come Striscia la Notizia. Devo studiare e migliorare, è un obiettivo. Il GF mi ha portato a sognare cose che prima non immaginavo“.

Interviene il fratello di Garibaldi

Le parole di Perla hanno suscitato la risposta del fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi. “Cara Perla” ha dichiarato “Giuseppe ti ha trattata come una sorella dal primo giorno, rimanendoti accanto nei tuoi momenti più tristi. Sentire screditare mio fratello, non ti fa onore. Il tempo è galantuomo. Il tempo abbia il potere di rilevare la verità, di sistemare le cose e di rendere giustizia. Signori si nasce”.