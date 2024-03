Paura nella Casa del GF: Perla Vatiero ha avuto un malore. Dopo l’ultima puntata del reality, la concorrente ha iniziato a stare male e quasi tutti i concorrenti si sono preoccupati per le sue condizioni.

GF, Perla ha un malore: caos in Casa

L’ultima puntata del GF è stata particolarmente difficile per Perla Vatiero. La concorrente è stata chiamata in studio e ha avuto un confronto con Mirko Brunetti. Il motivo del face to face? Gli atteggiamenti della ragazza con Alessio Falsone. L’incontro si è concluso con la gieffina che viene quasi scaricata dal fidanzato e, in lacrime, torna in Casa. E’ proprio all’indomani di questo avvenimento che Perla ha avuto un malore.

GF: cosa ha avuto Perla?

All’indomani della diretta del GF, Perla ha accusato un malore dopo l’altro. Ha iniziato a sentirsi poco bene appena sveglia. Era in cucina con altri concorrenti quando ha avuto un abbassamento di pressione. I coinquilini l’hanno fatta sedere sul divano e le hanno dato un bicchiere di acqua con lo zucchero. Poco dopo, la Vatiero ha vomitato.

GF: come sta Perla dopo il malore?

“Vomita e sviene di continuo“, hanno esclamato alcuni concorrenti del GF parlando tra loro. Perla è stata poi chiamata in confessionale e, considerato il tempo che vi è rimasta, dovrebbe essere stata visitata dal medico. A distanza di qualche ora da questo momento, la Vatiero è tornata in forze, quindi i suoi fan possono stare tranquilli.