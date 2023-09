Mentre il Grande Fratello italiano sta diventando soporifero, quello spagnolo sta regalando una buona dose di trash. Daniele Dal Moro non è riuscito a vedere Oriana Marzoli e ha bestemmiato in diretta.

GF spagnolo: Daniele non riesce a vedere Oriana

Oriana Marzoli è una concorrente del GF Vip spagnolo. Nell’ultima puntata del reality, Daniele Dal Moro ha avuto la possibilità di farle una sorpresa in Casa, ma qualcosa è andato storto. La produzione, infatti, ha fatto una strana proposta alla gieffina: 12.000€ decurtati dal montepremi per vedere il suo fidanzato solo per 3 minuti. La Marzoli, per non fare uno sgambetto ai coinquilini, ha rifiutato. Dal Moro, neanche a dirlo, non l’ha presa bene.

Daniele bestemmia in diretta e si accampa fuori dalla Casa

“Amore sì sono io! Dove sei? Sei da solo lì dietro? Ti amo! Ascoltami, non mi odiare, ho deciso così perché non si può! Ti prego capiscimi“, ha dichiarato Oriana parlando con Daniele accampato fuori dalla Casa. Dal Moro, infuriato, ha replicato:

“Sì ti capisco, ho capito Dio c**e, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?”.

Oriana che scoppia a piangere perchè vuole Daniele come concorrente e non vederlo solo per 3 minuti. Non ce la faccio a vederla così 💔#oriele pic.twitter.com/fdqrmCfO1m — sisonokevin (@Oriele__Era) September 19, 2023

Il racconto di un concorrente del GF spagnolo

A raccontare meglio quanto accaduto tra Daniele e Oriana è stato il concorrente del GF spagnolo Alex Caniggia:

“Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia’. Sì sono molto passionali entrambi“.

Nel frattempo, Daniele ha registrato una serie di Instagram Stories infuriato come non mai: “Non me ne vado da qui senza vedere Oriana! I sentimenti non sono un gioco”.