Nelle ultime ore, è spuntato un fuorionda del GF che vede Paolo Masella scagliarsi contro Beatrice Luzzi. Il macellaio, che sostiene di essere sempre delicato e opportuno, ha usato frasi tutt’altro che carine nei riguardi dell’attrice.

GF: spunta un fuorionda di Paolo contro Beatrice

Durante l’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha avuto un duro confronto con Massimiliano Varrese. L’attrice, sul finire della diretta, ha anche minacciato di abbandonare il gioco. Nelle ultime ore, però, a far discutere è un fuorionda di Paolo Masella, che si scaglia contro la Regina di Cuori.

Cosa ha detto Paolo a Beatrice?

Il fuorionda riprende il momento immediatamente successivo al confronto tra Beatrice e Massimiliano. Si vede Paolo che, pur descrivendosi come una persona educata, si scaglia contro la coinquilina senza mezzi termini. La Luzzi è visibilmente affranta, mentre Masella tuona:

“Tu che dici a lui (Massimiliano ndr) che ti ha fatto la pantomima quando stavi piangendo, poi passi accanto a Letizia dici ‘Che fai, piangi?’. Guardati allo specchio, sei una persona orribile. Guarda bene chi sei prima di parlare di altre persone. Tu non sai cosa vuol dire campare. Perché nessuno ti vuole qui dentro? Perché sei una persona che fa male”.

GF: la reazione di Beatrice all’attacco di Paolo

Beatrice, strano ma vero, non ha replicato nulla se non: “Va bene Paolo, grazie“. La Luzzi è stanca e, ad essere onesti, ha ragione. Lei avrà anche un atteggiamento duro condito da parole pesanti, ma gli altri non sono da meno.