GF, Varrese butta in piscina Vittorio e scoppia la polemica: Massimiliano è stato violento? I video non mentono.

Nelle scorse ore, il GF ha organizzato una festa in piscina per tutti i concorrenti. Durante il party, Massimiliano Varrese ha buttato Vittorio Menozzi in acqua e la polemica è esplosa in un lampo: secondo i fan si tratta di violenza.

Tra i fan del GF è scoppiata l’ennesima polemica. Tutto è nato durante una festa in piscina, che ha visto i concorrenti divertirsi tra balletti, tuffi in acqua e scherzi più o meno innocui. Ad un certo punto, Massimiliano Varrese ha buttato Vittorio Menozzi in piscina e gran parte dei telespettatori hanno gridato allo scandalo.

GF: Varrese è stato violento con Vittorio?

Guardando i video che sono diventati virali sui social, si vede soltanto Varrese che, avvicinatosi a Vittorio in piedi sul bordo della piscina, lo spinge fino a farlo cadere in acqua. Ad essere onesti, la scena non sembra affatto violenta. Appare come un semplice scherzo, nulla di più.

La reazione dei fan del GF al gesto di Varrese contro Vittorio

Su X (ex Twitter) fioccano commenti contro Varrese. Si legge: “Il problema di questa scena sono gli autori e Alfonso che non lo squalificheranno mai perché significherebbe ammettere di aver messo in. Casa un uomo cattivo e violento“, oppure “Ha colto l’occasione. Passerà come un semplice scherzo, ma sappiamo tutti dell’invidia che prova nei confronti di Vittorio“, o ancora “Il pazzo psicopatico è stato 3 ore a fissare Vittorio e Monia con una faccia inquietante poi si alza e butta con cattiveria Vittorio in piscina quindi sappiamo benissimo che non era per scherzare ma un modo per mettergli le mani addosso!“.