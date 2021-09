Gf Vip 6, Francesca Cipriani scioccante: cosa sta facendo al suo décolleté?

Un particolare gesto di Francesca Cipriani al suo décolleté ha destato la curiosità dei telespettatori del Gf Vip: ecco cosa è successo

Da sempre solare e frizzante all’ennesima potenza, Francesca Cipriani sembra un po’ in difficoltà in questi primi giorni di Grande Fratello Vip. Chiaramente la presenza di molti altri personaggi famosi può averla messa in po’ in disparte, tuttavia la showgirl resta al momento una delle favorite dal pubblico anche per la vittoria finale.

La scorsa mattina la bombastica pescarese è stata ripresa dalle telecamere della Casa addirittura in lacrime. Circondata dal silenzio assoluto degli altri Vip che ancora dormivano, nessuno di loro si è accorto del suo malessere, che è dunque stato visto solo dai telespettatori.

Francesca Cipriani si trucca il seno

Tuttavia ancor più scioccante è stato nelle ultime ore un altro video della popolare opinionista, che ha regalato ai suoi fan un altro piccolo show.

Alle prese con il suo enorme décolleté, Francesca Cipriani è stata infatti ripresa mentre addirittura se lo truccava! Non solo labbra, viso e occhi, dunque, ma anche il suo seno è stato interessato dal make up!

Nota per i suoi “eccessi” estetici, la bionda nativa di Popoli approdò in televisione proprio al Grande Fratello tradizionale nel 2006. Fu poi grande protagonista de La Pupa e Il Secchione nonché dell’Isola dei Famosi, grazie soprattutto all’epico scontro diventato virale con il mago Otelma.

Adesso la giunonica soubrette ci riprova dunque sul piccolo schermo nel reality per eccellenza di Canale 5, riservando sicuramente molte altre sorprese per gli spettatori italiani.