Gf Vip 6: l’elenco di Soleil Sorge con le persone di cui si fida nella Casa di Cinecittà

Soleil Sorge ha risposto in social room alle domande dei fan, svelando chi sono i Vipponi di cui si fida nella magione romana

Giornata intensa quella trascorsa dai concorrenti del Grande Fratello Vip per i preparativi della festa di compleanno ad Aldo Montano. In serata, poi, la produzione ha invitato Gianmaria Antinolfi, Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo nella Social Room, per rispondere ad alcune domande dei fan del reality.

Soleil Sorge e i Vipponi “in prova”

Al turno dell’influencer italo-americana e del nuotatore triestino, entrambi hanno avuto modo di accontentare la curiosità dei telespettatori. Soprattutto Soleil, alla quale è stato chiesto chi sarebbero le persone delle quali si fidi davvero nella Casa di Cinecittà. Il quesito non ha disturbato affatto la gieffina, la quale ha anzi replicato senza indugio: “Katia, Manuel e Alex. Per il resto… devo valutare. Sono in fase di prova”.

Alcuni fan hanno peraltro notato che dal suo elenco la Sorge ha escluso Davide Silvestri. La cosa è apparsa assai strana, dal momento che insieme a lui e ad Alex Belli formano un trio che parrebbe indissolubile quanto complice. Evidentemente anche l’attore rientra secondo lei tra coloro i quali si trovano ancora ‘in prova’.

In merito al supposto allontanamento di Soleil da Manuel, sempre lei ha risposto: “Diciamo che c’è stata una scenatina di gelosia di Lucrezia,che mi ha fatta spostare dallo stare vicina a Manuel.

Da lì, un minimo di allontanamento effettivamente l’ho notato”. Anche il nuotatore ha tenuto a precisare che tra loro c’è una bellissima amicizia, probabilmente fraintesa. Infine, riguardo alla possibile uscita di Alex Belli dalla Casa, la gieffina ha confermato: “Mi mancherebbe lui, la sua compagnia e la complicità”.