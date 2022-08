GF Vip 7, Simone Rugiati nega partecipazione: giornalista lo sbugiarda

GF Vip 7, Simone Rugiati nega partecipazione: una giornalista lo sbugiarda, ricordando vecchi aneddoti sul suo conto.

Qualche giorno fa, Simone Rugiati ha negato la sua partecipazione al GF Vip 7. Lo chef ha utilizzato parole poco carine, attaccando perfino i giornalisti che hanno diffuso la notizia del suo imminente ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

A sbugiardare il cuoco, una giornalista che, via social, ha vuotato il sacco.

“We sfigati! Son settimane che mi scrive gente che dice che farò il GF! Siete davvero imbarazzanti e ridicoli. Salutate Signorini da parte mia… Io con voi nulla a che fare“, ha tuonato via social Simone Rugiati. Lo chef, con parole poco carine, ha smentito la sua partecipazione alla settima edizione del reality più spiato d’Italia.

A distanza di qualche giorno, a sbugiardare il cuoco ci ha pensato la giornalista Viviana Bazzani.

Tramite i suoi account social, la giornalista e opinionista Viviana Bazzani, ha letteralmente asfaltato lo chef. Ha esordito:

“Parliamo di lui, Simone Rugiati, che è uno chef. Ma soprattutto di questa brutta esternazione che ha fatto sui social nei confronti di chi come e me e tanti miei colleghi trattano gossip. (…) Non ha gradito questo nostro dichiarare che forse era uno dei papabili (concorrenti del GF Vip 7, ndr). Ha scritto sui social ‘Ehi sfigati’ e tante altre parole molto arroganti. Molto cafone, consentitemi questo termine. Io ora vorrei ricordare a questo giovanissimo spadellatore di cucina, ti ricordi quando eri tu che chiedevi ai tuoi amici giornalisti di scriverti gli articoli? Forse queste cose le hai dimenticate”.