GF Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime per l'ex fidanzato Gianluca Benincasa: lo sfogo.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha avuto modo di confrontarsi con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Al termine del face to face, la Vippona è apparsa provata e appena i riflettori si sono spenti è finita in lacrime.

GF Vip: Antonella in lacrime per l’ex fidanzata

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime per l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Il confronto con lui l’ha messa ko e non ha potuto fare a meno di sentirsi in colpa per come l’ha ridotto. Prima si è chiusa in magazzino con Antonino Spinalbese, provocando l’ira di Edoardo Donnamaria, poi si è sfogata con Nikita Pelizon.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Antonella, visibilmente provata, ha ammesso:

“Sto mettendo a fuoco quello che è successo, mi ha detto che è stato un mese pesante, questo vuol dire che ha visto tutto e che è andato a farsi un viaggio per cercare di dimenticarmi, lo aveva già fatto questa estate e non c’era riuscito. Adesso lo ha rifatto! Non l’ho mai visto piangere in tutti questi anni”.

La fiordelisi non si aspettava di vedere l’ex fidanzato ridotto in quel modo. Oltre a non averlo mai visto piangere, ha sottolineato che il suo aspetto fisico è cambiato molto rispetto all’ultima volta che l’aveva visto.

Antonella pentita per il suo atteggiamento con l’ex fidanzato

Antonella ha proseguito il suo sfogo sottolineando che, dopo averlo visto, si è pentita per averlo illuso. Ha dichiarato:

“Fino a fine luglio sono stata con lui fisicamente, questo secondo me gli dava la sicurezza. Forse ho sbagliato, dovevo limare questo aspetto. Io ora sto male perché gli ho dato la speranza. Quando gli ho detto che sarei entrata al Grande Fratello lui mi ha risposto ‘tanto a te non piacerà nessuno, là dentro ti accorgerai di amare ancora me’ ed io gli ho risposto ‘può darsi’. Io gli davo corda”.

La Fiordelisi, quindi, ha mentito: il loro rapporto non è finito a giugno, ma a fine luglio. Pertanto, la versione dell’ex fidanzato, al momento, è veritiera.