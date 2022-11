GF Vip, Antonella Fiordelisi rischia un provvedimento disciplinare? Le anticipazioni insinuano il dubbio.

Antonella Fiordelisi rischia un provvedimento disciplinare? E’ questa la domanda più gettonata tra i fan del GF Vip. A lanciare l’indiscrezione è stata la conduttrice Federica Panicucci, nel corso dell’ultima diretta di Mattino Cinque.

GF Vip: Antonella rischia un provvedimento?

Sul finire dell’ultima puntata di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha dato qualche anticipazione sulla puntata del GF Vip di lunedì 7 novembre. Stando alle sue parole, Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi saranno al centro della diretta. Il primo riceverà una sorpresa molto piacevole, mentre la seconda sarà oggetto di un momento poco entusiasmante. Possibile che la fidanzata di Edoardo Donnamaria sarà la destinataria di un provvedimento disciplinare?

Le anticipazioni di Federica Panicucci

La Panicucci ha dichiarato:

“Questa sera in prima serata con Alfonso Signorini torna il Grande Fratello Vip. Lo sapete che do sempre qualche spoiler il lunedì. Allora sono due. Il primo è una sorpresa molto piacevole per Alberto, mentre il secondo è una sorpresa molto poco piacevole, invece, per Antonella Fiordelisi. Di che cosa si tratta lo scoprirete questa sera in prima serata con Alfonso Signorini”.

I fan del GF Vip, neanche a dirlo, hanno subito iniziato a fare delle ipotesi. Quella che va per la maggiore è il provvedimento disciplinare per l’atteggiamento che Antonella ha avuto nei riguardi di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

La realtà dei fatti, però, potrebbe essere diversa.

La sorpresa “molto poco piacevole” per Antonella

Considerando che la Panicucci ha parlato di “sorpresa molto poco piacevole“, sembra strano che si sia potuta riferire ad un provvedimento disciplinare. Molto probabilmente, Antonella non riceverà nessun richiamo da parte del GF Vip, ma avrà un confronto con l’ex fidanzato. Non a caso, quest’ultimo è in viaggio per Roma.