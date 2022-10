GF Vip: dopo l'ultima diretta Antonino Spinalbese ha minacciato di abbandonare per Ginevra Lamborghini.

Durante l’ultima diretta del GF Vip, Antonino Spinalbese ha potuto rivedere Ginevra Lamborghini, squalificata per incitazione al bullismo. Dopo la diretta, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha minacciato di abbandonare la Casa proprio per l’ex Vippona.

GF Vip: Antonino minaccia di abbandonare

“Che strano rientrare, vederti e non poterti abbracciare. (…) Grazie a voi e soprattutto a te, ho capito che in questa casa, anche se per poco, ho trovato qualcuno di davvero importante. Qualcuno che mi ha sostenuto, mi ha fatto ridere e mi ha fatto vedere le albe. Anche se è durato poco tutto questo mi ha riempito il cuore“, queste le parole di Ginevra Lamborghini ad Antonino Spinalbese durante l’ultima diretta del GF Vip.

Appena i riflettori si sono spenti, l’ex compagno di Belen ha ammesso che non sa se riuscirà a restare in gioco fino alla fine. La mancanza dell’ex Vippona si fa sentire e lui non ha motivazioni per andare avanti.

Le parole di Antonino Spinalbese

Antonino, parlando con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis, ha dichiarato:

“Comunque anche su quello che è successo con Marco ci sono casi diversi. Ora non è che perché io sono dalla parte di Ginevra non riesco a dare giudizi sensati. Gegia ha detto delle cose con un’intenzione più forte. Quindi ci sta che uno nomini Gegia. Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.

Spinalbese è contento di aver rivisto Ginevra, ma il confronto gli ha fatto avvertire ancora di più la sua mancanza.

Ginevra Lamborghini vittima degli haters

In attesa di scoprire se Antonino lascerà davvero la casa del GF Vip, sappiamo che Ginevra non sta vivendo giornate semplici. Nel corso della diretta, ha dichiarato di essere vittima degli haters. Ha ricevuto brutte parole e minacce di morte, tanto che ne ha parlato in modo velato anche con Spinalbese.

“Questi per me non sono stati giorni facili. Non ti nego che quello che è successo da lunedì ad adesso è stato un incubo. Però sono una donna forte e devo esserlo ancora di più adesso“, ha confessato la Lamborghini.