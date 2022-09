GF Vip, Carolina Marconi contro Giaele: esplode una lite al vetriolo sul matrimonio.

Lite al vetriolo al GF Vip 7: Carolina Marconi si è scagliata contro Sofia Giaele De Donà. Il motivo del contendere? Il matrimonio, vero e presunto tale, dell’ex concorrente di Ti spedisco in convento.

GF Vip 7: Carolina contro Giaele

Il GF Vip 7 è iniziato da una manciata di giorni, ma i concorrenti si sono lasciati andare a diverse discussioni. Una lite al vetriolo è scoppiata tra Carolina Marconi e Sofia Giaele De Donà. Il motivo del contendere è il matrimonio ‘libero’ dell’ex volto di Ti spedisco in convento. Carolina, senza troppi giri di parole, ha esclamato:

“Tu vai con altri e lui con altre. Per me il matrimonio significa amarsi e volere dei figli. Quello che hai con tuo marito è altro. Lui è miliardario e ti fa fare la vita di lusso. La storia d’amore per me è altro. Tu da lui cerchi i soldi. Tu devi dirmi ‘io sto bene e faccio la vita di lusso con lui e sto bene’ allora ci sto. Però non prenderci in giro dicendo che è amore”.

Le accuse di Carolina Marconi

La Marconi, piuttosto infuriata, ha proseguito:

“Tu ti sposi il miliardario e via. Le ragazzine cosa pensano? Che ti sposi per le borsette di Chanel e i gioielli. Non è un bel messaggio questo. Siamo proprio diverse io e te e sono fortunata ad essere diversa. Ti piace il suo conto in banca e ti fa comodo. Stai dalla mattina alla sera con questo anello che hai detto che costa 60.000 euro e ti sta pure grande. Hai 150.000 euro in una sola mano, ma smettila dai. Hai 23 anni e non sai cos’è il vero amore. In futuro mi dirai ragione quando ti innamorerai davvero”.

Giale ha ascoltato in silenzio, poi ha dato il via ad un piccolo show.

La replica di Giaele non convince Carolina

La De Donà, a questo punto, si è alzata in piedi per dare più brio alla sua replica e ha tuonato: